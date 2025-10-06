Parma, amichevole con il Monza il 10 ottobre
06/10/2025 | 10:48:40
Il Parma Calcio ha annunciato pochi minuti fa in occasione della sosta, un’amichevole contro il Monza, in programma il 10 ottobre alle 12:00.
Questo il comunicato del club:
“Parma Calcio comunica che, in occasione della sosta del campionato Serie A Enilive, venerdì 10 ottobre (inizio alle ore 12:00) si disputerà l’amichevole con l’AC Monza, formazione che milita nel campionato di Serie B, al Mutti Training Center di Collecchio (Strada Nazionale Est, 1).
La partita non sarà aperta al pubblico”.
Foto: sito ufficiale Parma