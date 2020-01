Parma, altro stop per Gervinho: salta la gara con la Juve

Il Parma dovrà fare a meno di Gervinho nella sfida contro la Juve. L’ivoriano dovrà restare ai box, questo il comunicato del club gialloblù: “Gervinho è stato oggi sottoposto ad un controllo per la recente lesione ai flessori della coscia sinistra a causa del persistere di una sintomatologia dolorosa durante attività di alta intensità. È stata evidenziata una zona fibrotica che risulta a rischio di recidiva, pertanto l’atleta eseguirà un programma di riabilitazione differenziato per la prossima settimana e non sarà disponibile per la gara di domenica sera”.

Foto: Twitter ufficiale Parma