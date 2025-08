Parma, al via le visite mediche per Ndiaye

01/08/2025 | 15:40:12

Ndiaye si appresta a diventare un nuovo giocatore del Parma. Il difensore, classe ’02, arriverà ai ducali per una cifra vicino agli 8 milioni di euro. Noto per la sua forza fisica, la solidità nei duelli aerei e la capacità di leggere le situazioni difensive. Prodotto del settore giovanile del Dakar Sacré-Cœur, si è trasferito all’Olympique Lyonnais nel 2020, dove ha militato nella squadra B. Nel 2022 è stato ceduto in prestito al Bastia in Ligue 2, dove ha accumulato 28 presenze e segnato un gol. Il 20 luglio 2023 è stato acquistato dal Troyes per 3,5 milioni di euro .