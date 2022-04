Parma abbraccia Vlad, in fuga dall’Ucraina. Ad accoglierlo l’idolo Buffon

Se sul campo il Parma, nella giornata di ieri, ha ottenuto un’importante vittoria superando per 4-3 il Como e riaccendendo una piccola speranza playoff, la società ducale si è fatta notare anche per un bellissimo gesto di solidarietà. Al Tardini è stato infatti accolto il dodicenne ucraino Vlad, aspirante portiere scappato dal suo paese in guerra per raggiungere parte della famiglia presente in Italia.

Il Parma ha organizzato un incontro fra il ragazzo e il suo idolo Gianluigi Buffon, a cui era presente anche il presidente della società emiliana. Sui propri canali ufficiali, il club ha commentato: “Vlad nelle scorse settimane è fuggito da Leopoli con la madre e la sorellina. Ha un idolo: Gianluigi Buffon. Il Parma ha deciso di organizzare un incontro speciale: nei suoi occhi ci sono delle emozioni che noi non riusciamo a descrivere”.

Foto: Twitter Parma