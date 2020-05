Parla l’ex allenatore di Lautaro Martinez: “Inter grande club, ma giocare con Messi è imparagonabile”

Diego Cocca, ex allenatore di Lautaro Martinez al Racing Avellaneda e ora alla guida del Rosario Central, ha parlato dell’accostamento dell’attaccante dell’Inter al Barcellona a Sport: “Lautaro è un giocatore a cui piacciono le sfide e il Barcellona lo sarebbe sicuramente. È chiaro che si trova già in un club importantissimo come l’Inter, ma non succede tutti i giorni di essere cercato dal Barça e, soprattutto, di poter giocare quotidianamente col migliore di tutti i tempi, Lionel Messi. È imparagonabile”.