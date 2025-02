Parla il ds della Dinamo Zagabria: “Sucic? Abbiamo rifiutato il Como, ma con l’Inter è diverso”

Il direttore sportivo della Dinamo Zagabria, Marko Maric, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Index.hr riguardo la cessione di Sucic all‘Inter, di cui vi abbiamo parlato settimane fa. Il dirigente ha anche parlato del no secco rifilato al Como per il giocatore, la scorsa estate.

“Come è noto, quest’estate il giocatore ha ricevuto un’offerta importante dal Como, che non è stata respinta perché non soddisfaceva il giocatore, ma perché non soddisfaceva la Dinamo – la puntualizzazione ai microfoni di Index.hr -. Considerato che Pero (diminutivo di Petar, ndr) era diventato stabilmente uno dei giocatori chiave della Dinamo, il club riteneva che dovesse restare qui per il resto della stagione. Ma nel frattempo è stato convocato nella nazionale croata, dove ha giocato diverse partite di alto livello, e anche in Champions League con la Dinamo. Per questo motivo l’interesse nei suoi confronti è aumentato. Nonostante l’interesse di 4-5 importanti club europei, la Dinamo non l’avrebbe ceduto in nessun caso in questa sessione invernale di calciomercato. Alcuni club volevano che arrivasse subito, ma tali opzioni sono state scartate. L’Inter è stata la più decisa e alla fine, dopo vari round di trattative, ha presentato un’offerta migliore di tutte le altre, rispettando la condizione che Pero rimanesse alla Dinamo fino all’estate. In ogni caso, non è la stessa cosa rifiutare il Como e rifiutare l’Inter, che è tra i primi 5 club d’Europa”.

Le dichiarazioni del ds non hanno di certo lasciato contenti i tifosi della Dinamo, che hanno interpretato suddette dichiarazioni svilenti nei confronti del club.

