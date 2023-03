Parità tra Sampdoria e Salernitana all’intervallo: 0-0

Termina 0-0 la prima frazione di gioco tra Sampdoria e Salernitana. Al 12′ la prima grande occasione per i granata, ma Candreva spreca l’ottimo filtrante di Kastanos centrando in pieno Audero, bravo a restare in piedi fino all’ultimo sul tentativo del numero 87 degli ospiti. Dopo l’occasione per gli uomini di Paulo Sousa, la Sampdoria inizia a prendere coraggio e aumenta i giri del motore. E al 23′ arriva la doppia occasione per passare in vantaggio prima con Leris che trova l’opposizione di Ochoa e, sugli sviluppi della stessa azione, Augello non centra la porta. Al 29′ è ancora la Samp a rendersi pericolosa, ma Ochoa risponde presente sul tiro di Zanoli. Al 32′ torna rendersi pericolosa la Salernitana con il tentativo di Sambia su calcio di punizione, ma Audero non si fa sorprendere sul proprio palo. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco a Marassi.