Parità all’intervallo tra Real Madrid e Liverpool (0-0). Traversa di Camavinga

Parità nei primi 45′ tra Real Madrid e Liverpool: finisce 0-0 la prima frazione di gioco al Santiago Bernabeu. I Reds provano subito ad attaccare sfruttando l’errore di Rudiger, ma Courtois si fa trovare pronto sul tentativo di Nunez. Nonostante la prima occasione sia capitata per gli uomini di Klopp, la partita era in mano agli uomini di Carlo Ancelotti. E al 15′ arriva la prima occasione da gol dei Blancos che sfiorano il vantaggio con Vinicius Jr. Al 2o’, invece, sarà solo la traversa a negare il vantaggio agli spagnoli dopo un’ottima conclusione dalla distanza di Camavinga. Al 32′ arriva il primo, vero, squillo dei Reds ma, come nel caso precedente, Courtois si allunga e devia la conclusione del centravanti uruguaiano. Un’occasione che dà fiducia agli uomini di Klopp e al 36′ arriva anche l’occasione per Gakpo, ma c’è sempre Courtois.

Foto: Instagram Liverpool