Parità all’intervallo tra Fiorentina e Torino: 0-0. Palo di Mandragora

Termina in parità la prima frazione di gioco al Franchi: 0-0 tra Fiorentina e Torino. Partono bene i granata che sfiorano il vantaggio, prima, con Ricci e, successivamente, con il colpo di testa di Schuurs. Reagiscono subito gli uomini di Italiano che alzano il baricentro e provano a prendere in mano la partita. E l’occasione più grande per i viola arriva al 19′, quando Mandragora centra il palo con una conclusione dal limite dell’area. Per un’occasione viola, c’è la risposta del Toro. Infatti, al 25′ arriva l’occasione granata con Sanabria ma Terracciano è bravo a respingere il tentativo del centravanti. L’ultima occasione della prima frazione di gioco, però, è dei viola con Nico Gonzalez che ci prova da fuori area, ma Milinkovi-Savic è attento e respinge la conclusione dell’argentino. Termina così 0-0, perfetta parità.

foto: Instagram Mandragora