Parità all’intervallo tra Fiorentina e Sassuolo (0-0). Palo di Cabral

Termina in parità la prima frazione di gioco tra Sassuolo e Fiorentina: 0-0 al Mapei Stadium. l primo squillo della gara arriva dopo 9′ con di Arthur Cabral, ma il tentativo di testa del centravanti brasiliano si stampa sul palo prima di spengersi sul fondo. E quattro minuti dopo sarà ancora Cabral a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza che ha trovato la risposta di un attento Russo all’esordio in Serie A. Si accende anche il Sassuolo con le ripartenze guidate da Berardi, ma senza creare particolari grattacapi alla retroguardia viola. E l’ultimo squillo del primo tempo è proprio neroverde con Pinamonti che si gira in area di rigore, ma il suo tentativo esce di poco a lato. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco.

Foto: Twitter Sassuolo