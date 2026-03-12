Parisi: “Importante andare avanti in Europa. Salvezza? Abbiamo il destino nelle nostre mani”

12/03/2026 | 23:52:08

Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, che in serata ha giocato nel terzetto d’attacco, ha parlato a Sky dopo la vittoria in Conference League.

Queste le sue parole: “Io mi metto a disposizione della squadra, sono un professionista. Mi alleno sempre al massimo per quando il mister mi chiama in campo. La Fiorentina è in difficoltà ma prendiamo le cose positive, bisogna avere entusiasmo per la sfida di Cremona”.

Che cosa dobbiamo aspettarci adesso? “L’atteggiamento e la mentalità devono esserci, siamo la Fiorentina. Quest’anno abbiamo cominciato male, piano piano siamo risaliti con difficoltà. Ora siamo a +1 dalla Cremonese, poi ci sarà l’Inter e altre partite. Dobbiamo affrontare tutte allo stesso modo. Il destino è nelle nostre mani”.

Siete pronti adesso a prendere in mano il vostro destino? “Fino a poco tempo fa anche negli spogliatoi non si era capita la situazione, ora siamo responsabili e consci. Dobbiamo affrontare le dieci partite con la mentalità. giusta. Questo è lo step che abbiamo fatto”.

Foto: sito Fiorentina