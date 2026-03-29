Parisi: “Il passaggio a destra? Eravamo in emergenza, ma mi sto trovando bene”

29/03/2026 | 13:30:57

Fabiano Parisi, dopo qualche anno di difficoltà ad esprimersi, sta trovando nuova vita a Firenze con il cambio di ruolo. Da terzino sinistro, esterno basso, ad esterno alto a destra, addirittura a ridosso delle punte.

Un cambio di ruolo che il calciatore irpino spiega così: “C’è stato un contatto avuto con Vanoli quando eravamo in emergenza. Mi chiamò negli spogliatoi e mi disse “so che hai fatto anche il quinto di destra l’anno scorso e io vorrei farti giocare alto a destra…”. Sarebbe stato per la partita del Franchi contro l’Udinese e io ho detto subito sì, perché c’era bisogno e perché ero un po’ l’unico in quel momento che avrebbe potuto farlo. Non c’è un meglio. Sono sette-otto anni che gioco diciamo terzino sinistro e quello è il mio ruolo preferito, però amo tantissimo anche fare l’esterno a destra perché ho più compiti offensivi, mentre da terzino bisogna prima curare la fase difensiva”.

Il suo rendimento è certamente positivo, ma sa dove deve migliorare: “Nell’ultimo passaggio, in allenamento sto curando tanto il piede destro. In quella zona di campo se vai sia a destra che a sinistra per l’avversario è più difficile marcarti”.

Due parole, infine, su Vanoli: “Lo ringrazierò per l’opportunità e la fiducia. In una fase di crescita della mia carriera mi serviva un allenatore come lui. Mi ha aiutato e mi sta aiutando tantissimo, il resto lo fa il mio motto di vita: non mollare mai e provare ad essere sempre all’altezza quando sei chiamato in causa”.

Foto: X Fiorentina