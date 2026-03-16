Parisi e Piccoli, la Fiorentina avanti 2-0 a Cremona dopo i primi 45′
16/03/2026 | 21:36:39
Parisi e Piccoli siglano il 2-0, Fiorentina avanti 2-0 a Cremona. La sblocca Parisi. Il numero sessantacinque riceve sul settore destro del campo, punta Floriani Mussolini e scappa sul destro, con cui colpisce secco da posizione decentrata, Floriani devia in spaccata impercettibilmente un pallone che finisce tra le gambe di Audero. Piccoli firma il raddoppio, il numero novantuno detta bene il movimento in verticale che viene premiato dal filtrante di Gosens, pallone scolastico che scoperchia la malmessa difesa della Cremonese, Piccoli non controlla neanche ma di prima, col mancino, scavalca Audero.
foto x fiorentina