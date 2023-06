Parisi e la dedica al padre: “Il gol è per lui che non c’è più. Voleva che migliorassi sempre”

Fabiano Parisi ha segnato il gol del 3-0 rell‘Italia Under 21 contro la Svizzera. L’esterno dell'”Empoli, a Rai Sport, ha raccontato per chi fosse la dedica del gol.

Queste le sue parole: “Abbiamo approcciato bene, poi nella ripresa dovevamo entrare meglio. La Svizzera è una squadra di qualità e abbiamo subito i due gol. Non abbiamo approcciato bene il secondo tempo, però siamo rimasti in partita e non era facile portarla a casa. Se il gol è dedicato a mio padre? Sì. Complimenti non me ne faceva, mi diceva sempre dove migliorare e questo gol è dedicato a lui”.

Foto: Instagram Parisi