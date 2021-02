Paris Saint-Germain, i convocati di Pochettino per il Barcellona. Assenti Neymar e Di Maria

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino ha diramato la lista dei convocati per la supersfida di domani contro il Barcellona, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Recupera Marco Verratti, dopo il problema rimediato contro il Marsiglia per fallo di Payet. Si rivede anche Rafinha mentre sono assenti per infortunio Bernat, Dagba, Di Maria e Neymar, più Pembélé che ha contratto il Covid-19. Di seguito la lista:

Portieri: Letellier, Navas, Rico

Difensori: Bakker, Diallo, Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos

Centrocampisti: Danilo, Draxler, Herrera, Gueye, Michut, Paredes, Rafinha, Verratti

Attaccanti: Icardi, Kean, Mbappé, Sarabia

