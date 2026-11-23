Paris FC, la sorpresa della Ligue 1: secondo posto e numeri da protagonista

23/11/2026 | 10:41:36

Il Paris FC si sta ritagliando un ruolo da protagonista in Ligue 1. La squadra è seconda in classifica da sola, con 23 punti conquistati, e sta sorprendendo per continuità e solidità. Un percorso che sta andando oltre le aspettative e che trova conferma anche nei numeri. Dei 23 punti raccolti, ben 16 sono arrivati in casa, dove il Paris FC ha costruito gran parte del proprio cammino. Il rendimento offensivo è altrettanto significativo: 21 gol segnati, il miglior attacco del campionato, accompagnati da appena 10 reti subite. Un equilibrio tra fase offensiva e difensiva che sta permettendo alla squadra di rimanere nelle zone alte della classifica. A rendere ancora più interessante il momento del Paris FC c’è anche il rendimento individuale di Lassine Sinayoko. L’attaccante è attualmente il capocannoniere della Ligue 1 con 9 gol, trascinando la squadra con le sue reti e diventando uno dei protagonisti di questo inizio di stagione. Il campionato è ancora lungo, ma il Paris FC ha già lanciato un segnale importante. Non si tratta soltanto di una buona partenza: i risultati e le statistiche raccontano di una squadra capace di competere con continuità e che, giornata dopo giornata, sta guadagnando credibilità.

foto: x Paris Fc