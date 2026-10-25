Paris FC frenato: la vetta si allontana, cinque squadre a 14 punti

25/10/2026 | 10:58:34

La Ligue 1 si prepara a vivere un finale di giornata particolarmente importante per gli equilibri della classifica. Il Paris FC rallenta e perde terreno nella corsa al primo posto, dopo il pareggio contro il Lens. Un risultato che lascia aperti diversi scenari, con cinque squadre appaiate a quota 14 punti e la possibilità di cambiare nuovamente gli equilibri nelle prossime partite.Il Paris FC arriva al confronto dopo una serie di risultati positivi, ma contro il Lens non riesce a trovare la vittoria. La squadra parigina resta comunque nelle zone alte della classifica, anche se ha disputato una partita in più rispetto alle principali concorrenti. Una situazione che rende ancora più importante il prossimo turno, soprattutto per le squadre che devono recuperare gli impegni.Il pareggio permette al Paris FC di mantenersi a quota 14 punti, ma la classifica resta particolarmente corta. L’Olympique Lione, il Paris Saint-Germain, il Lille e il Monaco condividono infatti lo stesso bottino, con una gara in meno rispetto alla formazione parigina. La differenza reti diventa quindi un elemento importante per stabilire le posizioni.In cima alla graduatoria c’è il Lione, davanti al PSG e al Lille. Il Paris FC occupa momentaneamente la quarta posizione, mentre il Monaco completa il gruppo delle squadre a 14 punti. Subito dietro troviamo il Lens, che sale a quota 13 dopo il risultato ottenuto contro la formazione parigina.La giornata non è ancora conclusa e il quadro potrebbe cambiare ulteriormente. Il confronto tra PSG e Lione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi: entrambe le squadre hanno l’opportunità di conquistare il primo posto in solitaria. Per il Paris FC, invece, sarà fondamentale ripartire dopo il rallentamento e continuare a restare agganciato alla zona alta.La Ligue 1 conferma così un avvio di stagione equilibrato, con cinque squadre racchiuse in pochi punti e una classifica ancora tutta da definire. Il Paris FC resta protagonista, ma il margine sulle rivali è ridotto e ogni risultato può incidere sulla corsa al vertice.

Foto: sito ligue 1