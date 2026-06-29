Paris FC: cambio in panchina, Rosenior pronto a subentrare a Kombouaré

29/06/2026 | 13:07:03

Secondo un’esclusiva di FOOTMERCATO, il Paris FC è pronto a cambiare in panchina. Kombouaré, nonostante una buona gestione dell’annata, sembra ormai già lontano dalla capitale francese, ma il club di Parigi ha già pronto il sostituto. Il nome è quello di Liam Rosenior, che come riportano dalla Francia avrebbe accettato di unirsi al progetto Paris FC. Le parti stanno ora lavorando agli ultimi dettagli contrattuali, per un allenatore che ha già esperienza nella Ligue 1. Inoltre il club ha posticipato la data della ripresa degli allenamenti, possibile indizio…

Foto: Instagram Paris FC