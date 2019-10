Parigi scopre la coppia Mbappé-Icardi: cinquina (in due) in Belgio. Aspettando Neymar

Tre gol per uno, due per l’altro. S’accende in una notte di Champions di fine ottobre il potenziale offensivo del Paris Saint Germain, che a Bruges domina e dilaga, godendosi la coppia dinamitarda composta da Kylian Mbappé e Mauro Icardi. Un duo che ha devastato la difesa belga, che fino ad ora in Europa non aveva nemmeno sfigurato.

La conferma per uno, il talento francese, la rinascita dell’altro, quell’Icardi sempre più coinvolto nell’avventura parigina. Amour toujours fra i due, nella sfida giocata in Belgio: al netto dei 5 gol segnati in due, l’intesa mostrata è stata notevole nei 13 minuti passati in campo contemporaneamente. Tredici giri d’orologio in cui sono arrivate due delle marcature totali del match, ed in cui Mbappé ha fornito uno splendido assist all’ex capitano dell’Inter per lo 0-3.

Occhio, però, a quello che succederà nelle prossime settimane, perchè la coppia potrebbe diventare un trio con il rientro di Neymar. Ed, allora, li occhio davvero alle gerarchie. Non interne, ma di questa Champions che potrebbe riscoprire di avere un’altra serissima candidata al titolo.

Foto: Twitter UEFA Champions League