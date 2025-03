Parigi ai piedi di Gigio, il pararigori che non si smentisce

Gigio Donnarumma ha vissuto momenti anche difficili durante la sua esperienza con il Paris Saint-Germain. Tuttavia non si discute sul fatto che sia stato il principale protagonista della qualificazione di ieri sera ai quarti di Champions con tanti saluti al Liverpool, una delle squadre favorite per la vittoria. Tutte le copertine sono per Gigio, compresa quella dell’Equipe, i rigori parati a Nunez e Jones non hanno fatto altre che confermare la sua fama da pararigori. Alle spalle numerose prodezze per disinnescare protagonisti consacrati dagli undici metri, ovviamente portiamo nel cuore quelle dell’11 luglio 2021 che consentirono all’Italia di salire sul tetto d’Europa. Adesso Parigi è ai suoi piedi…

Foto: sito PSG