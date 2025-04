Parigi ai piedi di Donnarumma: “È da Pallone d’Oro”

30/04/2025 | 12:50:20

E, ora, sono tutti ai piedi di Gigio Donnarumma. Il portierone del Psg è risultato decisivo con almeno due interventi mostruosi nell’andata della semifinale di Champions League vinta dai francesi contro l’Arsenal a Londra. E sui social sono sparite le critiche: “È da Pallone d’Oro”. Ma non solo. “Donnarumma è sulla buona strada per diventare il miglior portiere del mondo”, parola di Joël Bats, ex portiere del Paris Saint Germain e celebrità sportiva in Francia. Nel paese transalpino è in corso una riabilitazione mediatica del numero 1 del Psg e della nazionale italiana. Dopo le feroci critiche della stampa nei mesi scorsi, Donnarumma è celebrato come il miglior giocatore della squadra. Anche Javier Pastore ai microfoni di RMC Sport, ha elogiato il lavoro del portiere uno italiano:. “Donnarumma è stato eccezionale e con lui in porta siamo a un passo dalla finale”.

