Il pareggio tra Svizzera e Spagna è indirettamente una buona notizia per l’Italia. Infatti, grazie a questo risultato, la Nazionale di Mancini sarà testa di serie in vista del sorteggio per il Mondiale del 2022 che si svolgerà in Qatar. Di sicuro una notizia da non sottovalutare nella notte di Nations League.

Foto: Twitter Italia