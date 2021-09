Pari e polemiche: Genoa-Bologna finisce 2-2

Finisce in parità 2-2 il primo match della quinta giornata di Serie A tra Bologna e Genoa al Dall’Ara. Bologna sempre avanti, raggiunto due volte dai grifoni. Un punto che consente ad entrambe di muovere la classifica. Dopo un bruttissimo primo tempo, chiuso 0-0, la ripresa regala emozioni.

Bologna in vantaggio al 49′ con Hickey, al quale replica Destro al 55′. Finale convulso, con i felsinei che tornano in vantaggio all’85’ con Arnautovic. Al 90′, però, rigore per il Genoa con il pareggio di Criscito.

Espulso Mihajlovic per proteste, finale incandescente. Finisce 2-2, il Bologna sale a 8 punti, il Genoa a 4.

Foto: Twitter Bologna