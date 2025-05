Parejo punge il Real Madrid: “Ha mostrato un livello basso, Yamal più determinante di Mbappè”

20/05/2025 | 11:06:23

Intervistato da Cadena Ser, Dani Parejo si è espresso sul Real Madrid, non risparmiando qualche frecciatina ai Blancos: “Quest’anno il Real ha mostrato un livello davvero molto, molto basso per quello che è il suo potenziale. Ha giocatori magnifici, che possono vincere le partite in sole due azioni, ma a dire il vero quest’anno non mi è piaciuto per niente. Mbappè fa tanti gol, ma Yamal determina molto di più segnando anche 20 gol in meno di Mbappé”.

Foto: Instagram Parejo