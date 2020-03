Parejo: “E’ difficile credere che a Milano abbiamo messo a rischio 30.000 persone”

Dani Parejo, centrocampista del Valencia, è intervenuto al programma Ondacero El Transistor per parlare della situazione che sta vivendo nell Paese iberico: “Nelle condizioni e nei limiti che ho a casa mi alleno, faccio molta cyclette e molti pesi. La donazione? Distribuiremo i proventi a Casa Caridad de Valencia; siamo privilegiati, è il minimo che possiamo fare è questo tipo. È un momento difficile, ma tra tutti noi, essendo responsabili, andremo avanti e diventeremo più forti. È difficile credere che oltre 3.000 persone che sono venute a vederci a Milano, in una partita importante, e siano state messe in pericolo.”

Foto: Metro