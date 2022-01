Pareggio all’esordio per Blessin, il Genoa non va oltre lo 0-0 contro l’Udinese

Arriva un pareggio alla prima sulla panchina del Genoa per Alexander Blessin contro l’Udinese. Il match del Ferraris termina a porte inviolate sul punteggio di 0-0. Partita dai ritmi non elevatissimi ma si è visto uno spirito diverso nel grifone infuso dal nuovo tecnico. Nel Genoa da segnalare l’espulsione per doppia ammonizione di Cambiaso, entrato in campo al minuto 55′ che si è visto sventolare in faccia prima il cartellino giallo e successivamente il rosso per aver proferito qualche parola di troppo all’arbitro Doveri.

FOTO: twitter genoa