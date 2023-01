Pareggio a reti bianche tra Empoli e Inter all’intervallo (0-0). Espulso Skriniar

Termina in parità la prima frazione di gioco tra Inter ed Empoli: 0-0 all’intervallo. I padroni di casa provano a fare la gara, gli uomini di Simone Inzaghi provano a prendere in mano la partita, i toscani, invece, provano a ripartire in contropiede cercando di prendere in infilata la difesa nerazzurra. Tuttavia, la prima occasione è dell’Empoli: Cambiaghi sfugge a Bastoni e cerca la porta a incrociare, Onana mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, contatto Calhanoglu-Caputo: gamba alta del primo e testa bassa del secondo, proteste da entrambe le parti ma per Rapuano non c’è nulla. Al 20′ arriva la prima occasione nerazzurra: sventagliata di Calhanoglu per Dimarco, che da posizione complicata chiama Vicario al primo intervento del match. La svolta della gara potrebbe essere arrivata al 40′, quando Skriniar lascia in dieci uomini i padroni di casa per doppia ammonizione.

Foto: Instagram skriniar