Pareggio a reti bianche tra Atalanta e Udinese: 0-0 al Gewiss Stadium

Termina 0-0 la partita delle 18 tra Atalanta–Udinese, terza incontro della venticinquesima giornata di Serie A. Sfida molto bloccata, poche emozioni al Gewiss Stadium. Gli ospiti ci provano in due occasioni nella prima frazione: al 17′ il sinistro di Lovric si spegne sul fondo e al 27′ Musso è bravo a chiudere lo spazio per il tiro a Beto in seguito all’errore di Djimsiti che sbaglia il retropassaggio. Al 40′ infortunio per Koopmeiners, problema muscolare per l’olandese che lascia il campo ad Ederson. Nella ripresa la prima occasione è per gli orobici, il subentrato Ederson impegna Silvestri con un tiro da fuori area al 48′. Si accende Lookman, l’attaccante nigeriano ci prova al 57′ e al 58′: nella prima occasione respinge l’estremo difensore avversario, mentre un minuto dopo non inquadra la porta con il suo tiro di sinistro. Al 64′ il tentativo di Pasalic viene murato dall’intervento in scivolata di Becao. Al 90′ è ancora Silvestri a salvare il risultato, il portiere dell’Udinese salva il risultato sulla conclusione di Toloi. Poche le emozioni nei 5′ di recupero, la sfida termina in parità dopo l’assalto della Dea nella seconda frazione.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta