Paredes segna il primo gol in Copa Libertadores: “Un sogno che si avvera”

08/04/2026 | 21:54:48

Leandro Paredes, ex centrocampista di Roma, Juve e Psg, ora al Boca Juniors, nella notte ha realizzato la sua prima rete in Copa Libertadores.

A ESPN il suo commento: “Avremmo potuto gestire meglio gli ultimi 20 minuti. Finire soffrendo non ci piace. L’importante è che si sia vinto. Abbiamo iniziato con il piede giusto, quindi ora guardiamo avanti. Giocare la Libertadores con il Boca era uno dei miei sogni fin da bambino e ci sono riuscito solo ora a 31 anni. Il sogno si è avverato, abbiamo vinto, quindi sono felice”.

Foto: Instagram personale