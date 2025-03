Paredes risponde a Raphinha: ” Non dovresti parlare prima”

Non solo in campo con Rodrigo, ma a fine partita Paredes ha voluto rispondere anche a Raphinha Infatti, prima del match il calciatore brasiliano tramite un video su social aveva dichiarato: “Li batteremo, senza dubbio. Dentro e fuori dal campo se necessario”. L’argentino a fine partita ha punzecchiato l’avversario ai microfoni di TYC Sports: “”Non dovresti parlare prima…soprattutto quando non puoi mantenere quanto dichiarato. Noi parliamo sempre sul campo”. Mentre il compagno di Nazionale Alvarez ha avuto una reazione più pacata: “Penso che con l’umiltà e il duro lavoro abbiamo giocato una grande partita e gli abbiamo dato una lezione”.