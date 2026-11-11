Paredes racconta la notte da eroe contro il Vasco: “Sapevamo che il rischio era alto”

11/11/2026 | 11:13:13

Leandro Paredes torna su una delle serate più emozionanti della sua esperienza al Boca Juniors. Il centrocampista argentino ha ricordato, in un’intervista al sito ufficiale della CONMEBOL Sudamericana, la semifinale di ritorno contro il Vasco da Gama, quando riuscì a rientrare in campo appena undici giorni dopo aver riportato uno strappo muscolare. Una scelta rischiosa, ripagata da un gol decisivo per la qualificazione alla finale. Il capitano degli Xeneizes ha raccontato come è maturata la decisione di scendere in campo nonostante le condizioni fisiche non fossero ottimali: “Non ci sono stati molti dialoghi. Sia l’allenatore che io eravamo consapevoli che il rischio era alto e che erano passati pochi giorni dall’infortunio. Ma entrambi avevamo chiaro che volevo esserci, che volevo aiutare e che volevo essere parte di quella partita. Per fortuna, le cose sono andate molto bene”. Paredes ha poi risposto alla domanda sul sacrificio fatto per tornare a disposizione così rapidamente, evitando di attribuirsi meriti particolari: “Sì, ho rischiato, ma non voglio prendermi nessuna medaglia per questo. Credo che qualsiasi mio compagno o qualsiasi tifoso del Boca avrebbe fatto la stessa cosa. Ho cercato di arrivare nelle migliori condizioni possibili per poter aiutare”. La partita contro il Vasco da Gama, disputata il 20 ottobre al Maracanã, aveva un peso enorme per il cammino internazionale del Boca. Dopo la sconfitta per 1-0 nella gara d’andata, gli argentini erano riusciti a portarsi avanti 2-0 nel ritorno, prima di subire la rete dei brasiliani. Quando la qualificazione sembrava destinata a decidersi ai calci di rigore, è arrivata la giocata del centrocampista. A pochi minuti dal termine, Paredes ha trovato una conclusione dalla distanza che ha battuto il portiere avversario e fissato il risultato sul 3-1. Il Boca ha così ribaltato il confronto, conquistando il pass per la finale di Copa Sudamericana contro l’Atlético Mineiro, in programma il 21 novembre a Barranquilla.

foto: instagram Paredes