Paredes: “Per chi non lo avesse capito, la Joya rimane con noi”

Paulo Dybala resta alla Roma. E arrivano anche le prime reazioni dei compagni di squadra: “Per chi non ha capito, la Joya rimane con noi”. Così il centrocampista della Leandro Paredes in merito alla decisione di Paulo Dybala che in serata ha annunciato la sua permanenza nella Capitale.

Foto: Instagram Paredes