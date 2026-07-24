Paredes: “Non so se continuerò con l’Argentina. Sarà difficile per il gruppo tornare a lavorare in questo modo”

24/07/2026 | 10:01:14

Leandro Paredes, l’uomo più discusso della finale Mondiale per i suoi gesti antisportivi, sta meditando sul suo futuro con l’Albiceleste.

Ai microfoni di ESPN, ha raccontato le difficoltà iniziali a causa di un infortunio: “I primi giorni sono stati difficili perché avevo una crepa, ma ora sto meglio. Il dolore forte è arrivato nei primi giorni dopo la partita contro l’Egitto e andavamo d’accordo con i traumatologi e altri per sopportare il più possibile.”

Sulle teorie del complotto in merito alla finale: “Se è per quello che sento, devo impazzire. Tutto quello che è stato detto prima, durante e dopo la Coppa del Mondo… Abbiamo disputato una grande Coppa del Mondo, la Spagna è stata superiore a noi in finale, sono i vincitori giustamente. E dobbiamo solo goderci ciò che abbiamo fatto in questi otto anni. È stato un processo spettacolare, è un piacere farne parte”.

Sul dispendio messo in campo: “Sarà un lungo processo superare ciò che abbiamo vissuto. Anche se abbiamo raggiunto obiettivi importanti, Perdere la finale della Coppa del Mondo farà male a lungo perché eravamo di nuovo molto legati. Resta da godere, perché non è facile raggiungere il livello che abbiamo mantenuto per molto tempo, ciò che abbiamo raggiunto, Anche se abbiamo perso la finale, la gente si è vista riflessa in noi. E questo è molto gratificante.”

Sul suo futuro in Nazionale: “Per tanti bisognerà riflettere sulla decisione se continuare o meno. È stato un processo bellissimo, spettacolare, abbiamo raggiunto cose importanti. Sarà molto difficile mantenere questo livello, per il gruppo continuare a lavorare in questo modo, bisogna mettere molte cose sulla scala, parlare con l’allenatore, prendere decisioni con calma. Non lo so, È un processo: devi digerirla, pensarci, non prendere decisioni affrettate e sicuramente è qualcosa di cui va parlato.”

Foto: Instagram Paredes