Paredes: mercato in Argentina chiuso, ma il Boca ha un asso nella manica

Si è parlato per molto tempo di un possibile ritorno di Paredes al Boca Juniors. Soprattutto nel periodo in cui non stava più trovando spazio con la maglia della Roma. Poi, con l’arrivo di Ranieri tutto si è appiattito nuovamente visto che l’argentino è divenuto nuovamente il pilastro del centrocampo giallorosso. Inoltre, il mercato in Argentina è terminato e quindi sembrerebbe impossibile un ritorno in questa finestra invernale di calciomercato. A smentire ciò, però, è stato Olé. Secondo il giornale, infatti, il Boca definendo una cessione avrebbe un ulteriore periodo di tempo per fare mercato, circa fino alla metà di febbraio. Quindi tutto ancora potrebbe essere aperto. Certo è che rimane da considerare la situazione precaria del club capitolino che, in brevissimo tempo, dovrebbe trovare un sostituto all’altezza.

FOTO: X Roma