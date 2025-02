Paredes: “Lotteremo fino alla fine”

A pochi minuti dall’inizio del match tra Roma e Porto, a parlare ai microfoni di Sky Sport è stato Paredes. Queste le sue parole in vista del ritorno dei playoff di Europa League: “Sappiamo quanto sia importante Dovbyk per noi, ma tutti i giocatori in rosa sono forti. Oggi possiamo fare bene lo stesso. Tutte le gare sono difficili, dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi perché abbiamo di fronte una squadra molto forte. In queste gare dobbiamo dimostrare di essere fatti per giocare questi tipi di match. Anche perché abbiamo una squadra capace di lottare fino alla fine e lo faremo”.

FOTO: X Roma