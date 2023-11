Paredes: “Giocare in questa Nazionale è un orgoglio. Mourinho? Ha molta fiducia in me, sono felice alla Roma”

Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato dal ritiro dell’Argentina. Ecco le sue parole:

“Giocare in questa Nazionale per me è un orgoglio e un grande privilegio. Il gruppo? Ogni volta che ci lasciamo ci vediamo in chat, teniamo traccia di quanto tempo ci vuole per stare di nuovo insieme”.

Sulla Roma: “Sto bene e sono felice. Ho trovato un allenatore, Mourinho, che mi ha dato tanta fiducia, gioco tutte le partite. Spero che continui così. Lui è sempre attento alla nostra nazionale e ai nostri giocatori, gli piace guardarci”.

Foto: Instagram Paredes