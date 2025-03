Paredes: “Ho rinnovato con la Roma, ma c’è una clausola a favore del Boca”

Ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2026, Paredes svela un dettaglio che preoccupa i tifosi giallorossi. Nel corso della conferenza stampa post partita di Argentina-Uruguay, il centrocampista ha confermato che esiste una clausola per il Boca: “Sì, è vero. È solo per il Boca, nessun altro. Non ho parlato con i dirigenti del Boca, ma solo con quelli della Roma. “Devo essere completamente grato alla Roma, perché nonostante si trattasse di un rinnovo che si sarebbe dovuto fare perché gli obiettivi che avevo erano quasi raggiunti, la società ha deciso di portarlo avanti, ovviamente inserendo questa clausola. Sono grato alla mia società”. Su un possibile ritorno in Argentina: ” “La finestra più facile è stata a gennaio, ho fatto tutto il possibile per poter essere lì ma non è successo per diversi motivi. Continuo a vivere la mia carriera giorno per giorno per tornare al club a un certo punto”.

Foto: X Roma