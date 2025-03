Paredes e Rodrygo infiammano Argentina-Brasile

Una delle partite più sentite del sud America è senza dubbio quella fra Argentina e Brasile. La partita che si è giocata nella notte, valida per le qualificazioni al mondiale del 2026, ha visto il trionfo dell’ albiceleste per 4-1. Ad infiammare il match sono stati Rodrygo e Paredes, il giocatore dei verdeoro rivolgendosi al centrocampista della Roma: “Sei scarso”, non si è fatta attendere la risposta dell’argentino: ” Io ho vinto un Mondiale e una Copa America, tu zero”.

Foto: paredes twitter Juve