Paredes e l’aneddoto con Messi: “Fraintese le mie parole, non mi parlò per 3 mesi”

Il centrocampista della Roma e della Nazionale argentina Leandro Paredes ha parlato ai microfoni del sito Infobae, raccontando un aneddoto sull’amico e connazionale Lionel Messi, il quale se la prese con lo stesso centrocampista reo di averlo sminuito ai tempi del Barcellona: “Ora abbiamo un rapporto meraviglioso, ma Messi non mi voleva parlare più. Gli ho mandato subito un messaggio il giorno dopo dicendogli che non erano riferite a lui quelle frasi. Poi gliene ho mandato un altro 15 giorni dopo… silenzio. Gli scrissi ancora un mese dopo: “Non era per te, non era per offenderti”. Ma lui non ha mai risposto: è rimasto tre mesi senza rivolgermi più la parola. Leo è un fenomeno, un fenomeno vero in tutto. A un certo punto è apparso nella mia stanza mentre mi stavo lavando i denti e mi ha gettato l’acqua addosso e tutto è finito lì. Ora abbiamo ancora un rapporto meraviglioso”.

Foto: Instagram Paredes