Paredes e Hummels in vacanza: la reazione dei tifosi

Per la Roma è arrivato il momento di gestire le energie in vista dei tanti impegni delle prossime settimane. I giallorossi, infatti, giocheranno domani, 9 febbraio, contro il Venezia, il 13 febbraio contro il Porto, il 16 febbraio con il Parma, il 20 si scontreranno nuovamente con il club portoghese per poi chiudere il 24 con il Monza. Un vero e proprio tour de force, con Ranieri che ha deciso di concedere una vacanza a Paredes e Hummels. Queste le sue parole: “Paredes e Hummels non ci saranno. Gli ho dato vacanza. Con De Rossi e Juric giocavano poco. Con me giocano tanto”. Una scelta che non è stata presa benissimo dal pubblico capitolino, ma che è stata commentata con ironia sui social: “Vorrei anche io un datore di lavoro come Ranieri”.

FOTO: X Roma