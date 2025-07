Paredes in volo verso l’Argentina: imminenti visite e firma con il Boca Juniors

09/07/2025 | 11:52:54

Leandro Paredes è in volo verso Buenos Aires per completare il suo ritorno al Boca Juniors. Il centrocampista argentino, in uscita dalla Roma, è pronto a firmare contratto triennale con il club che lo ha lanciato nel grande calcio. La trattativa con la Roma si è sbloccata nei giorni scorsi e ora mancano solo gli ultimi dettagli per rendere ufficiale un ritorno che emoziona i tifosi del Boca.

Foto: Instagram Paredes