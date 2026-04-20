Paredes: “Dybala ha voglia di venire al Boca, speriamo di giocare insieme”

20/04/2026 | 19:30:35

Leandro Paredes, intervenuto in un podcast con lo streamer Davoo Xeneize ha parlato del futuro di Dybala: “Ne parlo perché lui ha molta voglia, l’ho già detto. Se verrà al Boca? Speriamo di giocare insieme. Non aggiungo altro” ha detto l’ex centrocampista di Roma, PSG e Juventus riguardo alle volontà del connazionale. Il contratto dell’attaccante con la Roma è in scadenza a giugno.

Foto: Instagram Paredes