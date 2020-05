Paredes confessa: “Nel 2011 rifiutai la Juventus, ecco perché”

Intervistato da TNT Sports, Leandro Paredes, centrocampista argentino del PSG, ha rivelato un retroscena di mercato riguardante la Juventus: “Nell’estate del 2011 sarei potuto finire alla Juve. Un dirigente voleva acquistarmi e mi disse che sarei stato il vice di Andrea Pirlo. Il mio agente sosteneva che non avessi le caratteristiche per giocare in un centrocampo da regista e siccome Conte non giocava con il trequartista sono rimasto al Boca Juniors. Due anni dopo ho iniziato a giocare stabilmente da regista.”

Foto: profilo Twitter ufficiale PSG