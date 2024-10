Paredes: “Boca? Non posso dire molto. Qualunque cosa debba accadere, accadrà”

Leandro Paredes è stato più volte accostato al Boca Juniors e dopo la vittoria con la sua Nazionale, ai microfoni di TyC Sports, ne ha parlato così: “Un mio ritorno al Boca? Sarebbe bello giocare un Mondiale per club, la competizione è bellissima, ma non posso dire molto. Non ho parlato con Fernando Gago, ma il suo arrivo in panchina è spettacolare e ha uno stile di gioco che adoro”. Il padre aveva anche pubblicato una storia su Instagram che ritraeva Paredes con la maglia del club di Buenos Aires: “Mio papà è pazzo. Per ora sono a Roma, sono felice qui e vivo giorno per giorno. Come dico sempre, qualunque cosa debba accadere, accadrà”.

Foto: instagram personale