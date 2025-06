Paredes al Boca, anche la torta di compleanno conferma l’affare con la Roma

29/06/2025 | 11:12:49

Il futuro di Leandro Paredes sarà al Boca Juniors. Il centrocampista argentino torna in patria, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. E la torta di compleanno spuntata sui suoi social ha dato ulteriori conferme. Paredes ha festeggiato a Buenos Aires il suo 31° compleanno, con famiglia e amici. Tante le foto condivise sui social, ma una in particolare ha catturato l’attenzione. Pubblicata dalla moglie Camila Galante, si vede il centrocampista posare davanti ad una torta gialloblù con tanto di logo del Boca Juniors.

FOTO: Instagram Paredes