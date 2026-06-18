Paratici: “Vanoli ha fatto un grandissimo lavoro. Grosso? Era l’unico candidato che avevamo in mente”

18/06/2026 | 11:30:34

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Che Fiorentina abbiamo in testa per il centenario? Se non avessimo una visione sarebbe preoccupante e speriamo di distinguerci come alcuni esempi che in Italia già ci sono. Vogliamo competere negli anni facendo le cose per bene. La posizione in classifica? La mia mentalità è molto competitiva, non accetto da me stesso arrivare 4 anni di fila ottavo o settimo. Non lo accetto da me stesso quindi non lo accetto dal mio club. La scelta di passare da Vanoli a Grosso? Noi fino all’ultimo siamo stati concentrati su Vanoli e sulla salvezza. Lui ha fatto un grandissimo lavoro e noi lo abbiamo supportato per farlo rendere al massimo. Poi si è chiamati a prendere delle decisioni, che non sono basate su quello che una persona ha fatto, ma se sei un capo devi decidere su quello che si potrà fare. A fine campionato ci siamo presi del tempo per non prendere decisioni basate sulle sulle emozioni, ragionando in modo più razionale. Grosso? Era l’unico candidato che avevamo in mente: ci piaceva il profilo”.

Foto: sito Fiorentina