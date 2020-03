Paratici: “Triste giocare in queste condizioni. Le scelte di Sarri? Difficili, ma sempre corrette”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Clima surreale, un po’ triste giocare in queste condizioni. È tutto strano, e non solo per Juve-Inter, anche per tutte le altre partite. La formazione scelta da Sarri un po’ a sorpresa? Il mister ha ruotato tutti i giocatori della rosa e, ogni domenica, prende decisioni difficili ma sempre corrette. Non vedo nulla di strano. Accorgimenti? Ci siamo allenati qui allo stadio ieri, ma poi giocarci è totalmente differente. Credo che pienamente non ci si abituerà mai. Come sempre, la Juventus rispetterà quello che le autorità ci indicheranno di fare. I calciatori e tutti noi vorremmo giocare in condizioni diverse, ma tutti capiamo che la situazione va accettata e bisogna farla passare nel più breve tempo possibili con comportamenti adeguati”, ha concluso Paratici.

Foto: Twitter ufficiale Juventus