Paratici: “Trattiamo il rinnovo di Dybala. Higuain? Era molto preoccupato, speriamo possa continuare con noi”

Intervistato da SKY Sport, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha affrontato diverse tematiche, fra cui il mercato del club bianconero: “Pogba? È un grandissimo calciatore. In un mondo normale avrebbe avuto un certo tipo di ingaggio, oggi ci saranno meno squadre in grado di pagare questo tipo di salario. Higuain? Quando è partito era molto preoccupato per ragioni personali. Gonzalo è in ragazzo molto sensibile, noi siamo legati a lui. Ha fatto una grande stagione, speriamo possa continuare con noi anche il prossimo anno. Lo scambio Pjanic-Arthur? C’è sempre dialogo con i grandi club, ma adesso non parliamo di mercato. Grazie alla nostra crescita abbiamo iniziato a confrontarci con i club stranieri, ma non snobbiamo il mercato italiano. È una questione generazionale, adesso in Italia ci sono tanti giovani italiani interessanti: faccio i nomi di Chiesa, Tonali e Castrovilli. Rinnovi? Siamo in dirittura di arrivo per i rinnovi di Buffon e Chiellini. Stiamo trattando anche il rinnovo di Dybala, purtroppo pero l’emergenza ha di fatto interrotto tutto. La nostra volontà è che Paulo resti con noi a lungo.”

Foto: Mirror