Paratici: “Super Lega? Agnelli vuole il bene del calcio. Agito con limpidezza. Con la Fiorentina nessuna rivincita”

Il dg della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla gara con la Fiorentina.

Parole anche sulla Super Lega: “Viviamo con grande serenità questa situazione. Siamo tranquilli, abbiamo agito con la massima limpidezza e siamo serenissimi per tutto quello che sta succedendo. Vedo il presidente ogni giorno, è molto sereno: sta progettando il futuro e so anche personalmente quanto ci tenga al bene del calcio in generale e della Juventus. Le reazioni violente che sono nate dopo l’annuncio della Superlega hanno distolto l’attenzione dalle cause e dal perché delle proposte che sono state fatte. Poi sono state raccontate cose non vere: nessuno ha pensato di abbandonare i campionati e la formula non era chiusa”.

Sulla Fiorentina: “Nessuna rivincita dell’andata, noi giochiamo per vincere come sempre ogni partita al di là dei risultati maturati alcuni mesi fa. Siamo in corsa per la Champions, sarà una partita difficile, loro vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione e quindi venderanno cara la pelle ma noi stiamo bene e vogliamo ottenere i 3 punti”.

