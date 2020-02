Paratici: “Su Sarri idee chiare. CR7? Resta alla Juve. E spero che Dybala diventi il nostro Messi”

Queste le parole di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Milan: “Siamo a un punto della stagione in cui si è lavorato per giocarci questo tipo di partite: nelle due coppe, siamo primi in campionato. Le porte sono tutte aperte, speriamo di arrivare fino alla fine. Sarri? Abbiamo idee chiare, il cammino va al di là di una partita fatta meglio o meno. La possibile chiamata VAR dalla panchina, idea della Lega? Siamo sempre stati aperti alla novità, poi sono da vedere i termini della richiesta. Sarà valutata dagli organi competenti e dalle società, poi vedremo il da farsi. Se Ronado rimane alla Juve? Non ci sono dubbi. Dybala? Siamo contenti di lui, è il nostro 10 e ci abbiamo investito tanto. Siamo felici che sia con noi e speriamo sia il Messi della Juve”, ha chiuso Paratici.

Foto: Twitter ufficiale Juventus